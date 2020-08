MONTECCHIO M. – Valdimolino la più colpita dalla tempesta

Il sindaco e l’assessore alla viabilità e alla manutenzione del patrimonio e del demanio, accompagnati dai tecnici comunali, hanno compiuto questa mattina un sopralluogo nelle zone del territorio comunale colpite dalla violentissima tempesta del 29 agosto. Si tratta della frazione di Valdimolino, dell’area di via Pianeta (al confine con il territorio comunale di Trissino) e in via Valbona.

A Valdimolino si registrano i danni maggiori. In particolare il vento ha scoperchiato la costruzione in legno utilizzata dall’Associazione Sportiva Culturale Valdimolino per scopi ricreativi, in primis per l’organizzazione dell’annuale sagra. Un albero spezzato dal vento si è abbattuto contro il tetto della scuola dell’infanzia, senza fortunatamente causare danni. Si registrano danni anche alle culture della zona e ad alcuni annessi agricoli.

In via Pianeta si è verificato uno smottamento provocato dalla caduta di decine e decine di alberi lungo il pendio boschivo. Questa mattina erano già al lavoro i mezzi per liberare la strada dai detriti.

Arbusti sulla sede stradale anche in via Valbona. Saranno rimossi nelle prossime ore dai volontari della Protezione Civile castellana.

Al momento nessuna struttura pubblica sembra interessata da danni di particolare rilievo.

L’Amministrazione comunale invita i privati che abbiano subito danni a segnalarli in Comune, al fine di rendicontarli nell’eventualità dell’erogazione di appositi fondi regionali o nazionali per far fronte al questa emergenza.