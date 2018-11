MONTECCHIO M. – Valdimolino: gli Alpini puliscono i monumenti

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Gli Alpini della sezione di Valdimolino di Montecchio Maggiore si sono nuovamente resi protagonisti di un’importante opera di volontariato. In vista della ricorrenza del 4 novembre, una decina di membri del gruppo ha pulito e sistemato il monumento ai caduti posto accanto alla chiesa della frazione. Ma le penne nere non si sono fermate qua, perché sono state impegnate anche nella pulizia della croce e del cippo dedicati alle vittime della strada, voluti nel 1983 da don Natale Zambon e realizzati all’epoca proprio dagli Alpini di Valdimolino.

La manutenzione e pulizia della piazza di Valdimolino e dei monumenti sono attività di volontariato che vengono svolte dagli Alpini nell’intero corso dell’anno a servizio della locale comunità.

“Ringraziamo gli Alpini per il loro prezioso lavoro – commentano il sindaco Milena Cecchetto e l’assessore all’ambiente Gianfranco Trapula -, che rappresenta un’importante contributo per il decoro della frazione di Valdimolino. Gli Alpini sono un vero e proprio esempio di senso civico e di servizio gratuito per il bene della collettività”.