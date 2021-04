MONTECCHIO M. – Vaccinazione dei 1943-47 al Centro Giovani

Da questa mattina i medici di base della medicina di gruppo “Alte Cure” hanno iniziato a vaccinare i loro pazienti contro il Covid-19 all’interno dei locali del Centro Giovani di Piazza San Paolo ad Alte Ceccato, messi a disposizione dall’Amministrazione comunale. Le operazioni sono iniziate regolarmente, senza intoppi o code all’esterno dell’edificio.

“Abbiamo risposto alla richiesta di spazi da parte dei medici – spiega l’assessore alle politiche sociali e giovanili, Maria Paola Stocchero – aprendo le porte del nostro Centro Giovani, attualmente inutilizzato proprio a causa delle restrizioni dovute al Covid. Resta attivo anche il punto tamponi della medesima medicina di gruppo nell’altro spazio pubblico, ossia un locale nella vicina Sala Civica di Alte”.

“I medici avevano bisogno di spazi più ampi per effettuare in sicurezza le vaccinazioni – conferma il sindaco, Gianfranco Trapula – e quindi siamo ben lieti di aver trovato questa soluzione. L’invito che mi sento di fare ai pazienti dei medici interessati è di approfittare di questa occasione, prima di tutto per la propria salute e poi per contribuire ad uscire, speriamo velocemente, dall’incubo di questa pandemia”.