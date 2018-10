MONTECCHIO M. – Trovata droga in un brick di succo di frutta

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

La Polizia Locale sequestra 20 grammi di marijuana nascosti in un barattolo di succo di frutta.

Gli assidui controlli nella zona da parte della Polizia Locale dei Castelli hanno portato ad un nuovo ritrovamento di droga nella galleria dello stabile posto all’incrocio tra via Nogara e via Madonnetta. Gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato quasi 20 grammi di marijuana nascosti in un brick di un succo di frutta appoggiato al muro della galleria, droga che è stata quindi sottratta all’attività di spaccio.

Da una prima analisi visiva e olfattiva gli agenti hanno subito sospettato che si trattasse di una sostanza cannabinoide, sospetto che è diventato conferma dopo l’effettuazione del narcotest.

La Polizia Locale, guidata dal Comandante Massimo Borgo, ritiene che la droga, se ulteriormente tagliata e immessa nel mercato, avrebbe potuto fruttare anche oltre 250 euro.

Le indagini ora proseguono sul fronte dell’individuazione dei responsabili, anche attraverso la visione delle immagini riprese dalle videocamere della zona.