MONTECCHIO M.- Toni Capuozzo per il Giorno del Ricordo

Quattro appuntamenti per riflettere sull’eredità della nostra storia più recente e per non dimenticare i tragici fatti che hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone. È fitto il programma di eventi proposti dall’Amministrazione comunale di Montecchio Maggiore in occasione del Giorno del Ricordo 2019, istituito per commemorare la tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe e dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra.

Si inizia venerdì 1 febbraio alle 21 al Cinema S. Pietro con la proiezione del film “Red land (Rosso Istria”), che per la regia di Maximiliano Hernando Bruno racconta la storia di Norma Cossetto, studentessa italiana istriana uccisa da partigiani jugoslavi nel 1943.

Domenica 10 febbraio sono in programma due appuntamenti. Alle 15,30 si svolgerà la tradizionale cerimonia di commemorazione delle vittime delle foibe nei pressi del monumento in via Martiri delle Foibe, alla presenza dell’Amministrazione comunale e di alcuni esuli del confine orientale.

Alle 17,30 la Sala Civica Corte delle Filande ospiterà l’incontro pubblico con il giornalista Toni Capuozzo, storico inviato di varie testate e in particolare del gruppo editoriale Mediaset, per il quale ha seguito le guerre nell’ex Jugoslavia, i conflitti in Somalia, in Medio Oriente e in Afghanistan e l’Unione Sovietica.

Domenica 7 aprile, con partenza alle 7, l’Amministrazione comunale propone infine una visita a Trieste e alla foiba di Basovizza. Info e preadesioni all’Ufficio Cultura: 0444 705769.

L’Amministrazione comunale, in occasione del Giorno del Ricordo, donerà inoltre agli alunni di terza media il libro “Foiba rossa. Norma Cossetto, storia di un’italiana”, che racconta a fumetti la storia di Norma Cossetto.