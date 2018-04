MONTECCHIO M. – Studenti ambasciatori della buona lettura

Sono stati gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado i protagonisti questa mattina a Montecchio Maggiore della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. In piazzetta del Municipio gli alunni si sono alternati nella lettura di brani tratti dai loro libri preferiti e hanno aiutato i cittadini nella scelta dei libri usati della biblioteca civica proposti a due euro nel mercatino allestito nel cortile del Municipio. L’iniziativa, inserita nel calendario annuale di “Montecchio Maggiore Città per i Bambini”, è frutto della collaborazione tra Amministrazione comunale, biblioteca civica, scuola secondaria di primo grado “A. Frank” e Istituto Comprensivo 2. “È stato molto bello – commenta l’assessore alla scuola Maria Paola Stocchero – vedere tutti questi bambini animare con le loro letture gli spazi antistanti il Municipio. Il mercatino è stato un’iniziativa di successo, tanto che le insegnanti ci hanno suggerito di riproporlo anche in occasione delle giornate di mercato”. “Gli studenti sono stati i più validi ambasciatori della lettura – afferma il sindaco Milena Cecchetto – perché con il loro entusiasmo hanno trasmesso grande passione e interesse. Un esempio per tutti noi che spesso trascuriamo i benefici che un buon libro sa sicuramente offrire”.

