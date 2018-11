MONTECCHIO M. – Stanziati 600 mila euro per la pista di atletica

La Giunta comunale stanzia 600.000 euro per la realizzazione della pista di atletica.

Montecchio Maggiore avrà presto la sua pista di atletica. La Giunta comunale ha deciso di inserirla nell’elenco triennale delle opere pubbliche con una previsione di spesa di 600.000 euro suddivisa in due stralci: un primo importo di 450.000 euro da impiegare nel 2019 e un secondo di 150.000 euro previsto nel 2020. La pista sarà realizzata al polisportivo “G. Cosaro”, dove già esiste il tracciato in asfalto (e quindi non adatto alla pratica agonistica) di 400 metri perimetrale al campo da calcio, realizzato negli anni Settanta.

“Nel corso del nostro mandato amministrativo – spiega il vicesindaco e assessore allo sport Gianluca Peripoli – abbiamo battuto svariate strade per ottenere un finanziamento esterno, dalla Regione al Coni, fino al dipartimento sport e turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma purtroppo senza gli esiti sperati. Abbiamo quindi deciso di procedere autonomamente, sia per dare corpo ad un preciso impegno elettorale sia per dare una risposta al locale movimento dell’Atletica Montecchio, che sotto la guida prima di Giuliano Corallo ed ora di Gabriele Viale sta vivendo una fase di forte espansione”.

Il primo stralcio dei lavori, il cui inizio è previsto tra le prossime primavera ed estate, prevede la realizzazione della pista con uno speciale materiale elastico e delle sei corsie, larghe ciascuna 1,22 metri. La seconda fase, prevista nel 2020, prevede, previa valutazione del Coni, la realizzazione delle aree adiacenti alla pista destinate alla pratica del salto in lungo e in alto, del getto del peso e del lancio del giavellotto, del disco e del martello.

Al fine di incentivarne ulteriormente l’attività, il Comune ha inoltre assegnato all’Atletica Montecchio una sala al primo piano dello stabile in cui si trovava il bar del polisportivo, affinché l’associazione ne faccia la propria sede.

“Finalmente abbiamo trovato le risorse anche per questa importante opera pubblica – afferma il sindaco Milena Cecchetto -. Dopo circa mezzo secolo la nostra città avrà l’impianto di atletica che si merita e che potrà favorire la pratica di numerose discipline soprattutto fra i più giovani. Siamo sicuri così che sarà un nuovo sprint per tutto il movimento dell’atletica nell’Ovest vicentino”.