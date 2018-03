MONTECCHIO M. – Sparatoria nella notte, malvivente ferito

Un bandito ferito e tre in fuga. E’ questo il bilancio momentaneo di una sparatoria avvenuta a Montecchio Maggiore in zona industriale nella notte.

Lo scontro armato fra malviventi e carabinieri è avvenuto in via Sudiero. La strada, secondo quanto si apprende, è stata chiusa e i carabinieri sono sul posto. I malviventi erano a bordo di due automobili rubate e avrebbero sparato verso i militari giunti sul posto. Il ferito è stato portato all’ospedale di Vicenza

