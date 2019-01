MONTECCHIO M. – Sistemazione di 14 strade per aumentare la sicurezza

La Giunta comunale ha approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di manutenzione straordinaria degli asfalti di strade, piazze e marciapiedi inseriti nell’elenco 2019 delle opere pubbliche. Si tratta di una spesa di 400.000 euro da utilizzare per ben 14 interventi che saranno appaltati nel corso dell’anno.

Nello specifico i lavori riguarderanno:

– Via dei Carpani e la laterale via Monti nel tratto di proprietà comunale: risanamenti, fresatura e asfaltatura;

– Via Campestrini Vecchia: risanamenti, fresatura e asfaltatura su tratti dove sono presenti cedimenti del sottofondo;

– Via Boschi Alti: risanamenti, fresatura e asfaltatura su tratti dove sono presenti cedimenti dovuti alla presenza di scavi per sottoservizi;

– Via Monte Schiavi: sistemazione dei cedimenti dovuti alla realizzazione dell’acquedotto nel tratto dall’incrocio con via Boschi Alti verso il confine comunale, prevedendo di intervenire su metà carreggiata;

– Strada Cavallara a Valdimolino: risanamenti su due tratti dove sono presenti cedimenti dei cigli;

– Via Zuccon a Valdimolino: sistemazione marciapiedi;

– Via Gelsi: risanamenti, fresatura e asfaltatura;

– Via Pegoraro: risanamento, fresatura e asfaltatura del tratto da strada chiusa a via Trevisan;

– Tratto Via Chilesotti – Piazza Fraccon: risanamenti, fresatura e asfaltatura.

I seguenti interventi rientrano nel Piano di Recupero del Centro Storico, in cui è prevista una pavimentazione in betonelle o in alternativa in asfalto stampato e verniciato:

– Via Madonnetta: sistemazione marciapiedi da Corso Matteotti all’incrocio con via Circonvallazione sul lato sinistro per chi procede in direzione da Corso Matteotti a via Circonvallazione%3