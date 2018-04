MONTECCHIO M. – Scuderia Palladio trionfa al Rally Italia Talent con Sofia Peruzzi

E’ la ventiduenne vicentina portacolori della Scuderia Palladio ad aggiudicarsi la classifica

dei navigatori nella quinta edizione del Rally Italia Talent.

A giugno correrà il Rally Italia Sardegna valevole per il Campionato del Mondo

navigando il bassanese Andrea Nori

Montecchio Maggiore (VI), 16 aprile 2018 – E’ una notizia esaltante quella che è arrivata nel

pomeriggio di domenica 15 aprile dal Circuito Internazionale d’Abruzzo dove si sono svolte le finali

della quinta edizione del Rally Italia Talente, il particolare contest organizzato da Renzo Magnani

che seleziona tra migliaia di aspiranti dei nuovi talenti da lanciare nel mondo dei rallyes.

Dopo le fasi preliminari, gli esiti della finale hanno decretato Sofia Peruzzi quale vincitrice della

classifica assoluta dei navigatori, la quale si è anche aggiudicata la classifica dei navigatori già

licenziati, contribuendo ad un successo tutto vicentino visto che a svettare nelle classifiche dei

piloti è stato il coetaneo Andrea Nori di Bassano del Grappa.

Queste le parole della navigatrice di Montecchio Maggiore: “Mi sono iscritta al Talent quest’anno

quasi per gioco senza troppe aspettative ed ero già molto contenta quando sono stata chiamata

alla finale ad Ortona dal 13 al 15 Aprile. In questi tre giorni abbiamo disputato diverse prove: il

venerdì siamo stati accoppiati a sorteggio con dei piloti finalisti e abbiamo disputato ricognizioni e

prove cronometrate, il sabato e la domenica abbiamo fatto un test scritto sia per i piloti che per i

navigatori e siamo saliti in macchina con piloti professionisti (io con Longhi,poi c’erano Dalla Villa e

Travaglia) per leggere loro le note, abbiamo poi cambiato coppie/equipaggio che sono rimaste fino

alla domenica. In questi ultimi due giorni le prove cronometrate erano più tecniche e difficili,

abbiamo avuto anche una ps di notte.” La portacolori della Scuderia Palladio, poi aggiunge:

“Parteciperò quindi alla gara del Mondiale Wrc in Sardegna su una vettura Abarth ufficiale. Volevo

ringraziare di cuore Renzo Magnani che mi ha dato la possibilità di vivere questo sogno grazie a

questo Talent e a tutto lo staff di Rally Italia Talent, composto da dei grandi piloti e navigatori che

hanno fatto la storia dei Rally. È davvero una grande occasione ed una bellissima iniziativa per tutti

i giovani e non che hanno come me la passione del motorsport.”

Ora inizia il conto alla rovescia verso il 7 giugno, giorno in cui scatterà il Rally Italia Sardegna e

Sofia potrà vivere quel sogno che, almeno una volta, ogni appassionato di rally avrà fatto.