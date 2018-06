MONTECCHIO M. – Scooter contro auto: muore donna

Tragedia poco dopo le 13 di oggi nelle vicinanze del casello dell’A4 delle Alte di Montecchio Maggiore. All’imbocco della rotatoria prima del casello si sono scontrate, per cause in corso di accertamento, un’auto e uno scooter. Ad avere la peggio la donna che guidava il motociclo, deceduta sul colpo per le ferite riportate. La donna, una 59enne di cui non sono state rese note le generalità, si stava recando al lavoro. Inutile l’intervento del Suem. Sul posto anche polizia locale e carabinieri per i rilievi di rito.