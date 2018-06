MONTECCHIO M. – Domani si inaugura la nuova Tenenza dei Carabinieri

Città di Montecchio Maggiore e Arma dei Carabinieri insieme per inaugurare ufficialmente e intitolare la nuova Tenenza dei Carabinieri, realizzata in via Salvo d’Acquisto dall’Ater di Vicenza grazie ad un investimento comunale di 4,5 milioni di euro e ad un contributo regionale di 500.000 euro. La caserma, di proprietà comunale, era stata elevata da Stazione a Tenenza lo scorso 18 dicembre e sabato 9 giugno, a partire dalle 11, vivrà la cerimonia pubblica di inaugurazione, alla presenza delle massime autorità civili e militari del territorio. La caserma sarà inoltre intitolata a Mario Domenico Bicego, Carabiniere nato a Montecchio Maggiore l’11 luglio 1918 e decorato con la Medaglia di Bronzo al Valor Militare per un’eroica azione compiuta il 22 novembre 1941 a Bir Ghirba sul fronte nordafricano durante la Seconda Guerra Mondiale. A precedere l’inaugurazione sarà, venerdì 8 giugno alle 20,30 al Castello di Romeo, dal concerto della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia. In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro San Pietro. “Ci apprestiamo a vivere due grandi giornate – afferma il sindaco Milena Cecchetto – perché ufficializziamo un grande risultato: la Tenenza porta in dote un aumento di organico superiore alle 20 unità e un presidio 24 ore su 24 per rispondere a qualsiasi esigenza dei cittadini. Perché, come dico spesso, la sicurezza non è un costo, ma un investimento”.

Limitazioni al traffico in occasione dell’inaugurazione.

Per permettere l’installazione del palco per la cerimonia e garantire la sicurezza, il Comune ha emesso un’ordinanza che dispone la chiusura al traffico veicolare in via Salvo d’Acquisto dalle ore 8 dell’8 giugno alle ore 8 del giorno 9 giugno eccetto residenti, frontisti, accesso residenze e autorizzati e dalle ore 8 del 9 giugno fino alla fine della manifestazione eccetto autorizzati. L’ordinanza dispone inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata in via d’Acquisto dalle 8 dell’8 giugno fino alla fine della manifestazione; la chiusura al traffico veicolare e di camper esclusi veicoli autorizzati nell’area camper di via d’Acquisto dalle ore 08 del 9 giugno fino alla fine della manifestazione; la chiusura al traffico veicolare di Piazza Carli dall’accesso al parcheggio di Piazza Carli posto fra via Rovigo e via D’Acquisto fino al secondo accesso al Parcheggio di Piazza Carli a sud di via D’Acquisto eccetto autorizzati dalle ore 8 del 9 giugno fino alla fine della manifestazione; il divieto di sosta con rimozione forzata nell’area a parcheggio di Piazza Carli posta di fronte a via D’Acquisto lato strada e il divieto di sosta con rimozione forzata nell’area a parcheggio di Piazza Carli posta di fronte a via D’Acquisto lato opposto alla strada esclusi autorizzati dalle ore 8 del 9 giugno fino alla fine della manifestazione.