MONTECCHIO M. – Quasi 51 quintali di alimenti raccolti con “Aiutiamo-Ci”

Numeri da record anche nell’undicesima edizione della raccolta alimentare “Aiutiamo-Ci”, promossa dall’Assessorato al Sociale allo scopo di distribuire alimenti tra le famiglie montecchiane in difficoltà economica.

Sabato 20 ottobre sono stati quasi 51 i quintali di alimenti consegnati dai clienti dei supermercati Alì, Interspar, G.B. Ramonda e Tosano ai volontari del Gruppo Solidarietà, della San Vincenzo, degli Alpini di Alte e Montecchio Maggiore, degli Scout CNGEI, dei Lions e della Parrocchia di San Paolo.

Nello specifico sono stati raccolti 161 kg di olio, 103 di omogeneizzati, 44 di alimenti per l’infanzia, 150 di tonno, 783 di pelati, 367 di legumi, 2.024 di pasta, 383 di riso, 202 di zucchero, 322 di latte, 216 di biscotti e cracker e 319 di alimenti vari.

Tutti gli alimenti raccolti saranno ora distribuiti anche con l’aiuto dell’associazione Energia & Sorrisi tra i cittadini di Montecchio Maggiore che a causa della crisi economica o per la perdita di lavoro si trovano in situazioni di disagio e che per tale motivo sono stati segnalati ai Servizi Sociali o alle parrocchie.

Complessivamente nelle undici edizioni di “Aiutiamo-Ci” sono stati raccolti e distribuiti circa 550 quintali di alimenti.

“Ancora una volta la grande squadra, che ringraziamo, composta da supermercati, volontari e cittadini ha dato prova di enorme generosità – afferma il sindaco Milena Cecchetto -. Pensare a chi ci vive accanto ed è in difficoltà è una grande dimostrazione di senso civico e di amore per la comunità di cui si fa parte”.

“Non c’è fine alla solidarietà che da sempre caratterizza i montecchiani – sottolinea l’assessore al sociale Carlo Colalto -. Come in ogni edizione della raccolta alimentare, ci siamo già attivati per far giungere alle famiglie in difficoltà gli alimenti che certamente non risolvono una situazione di indigenza, ma possono donare qualche momento di prezioso conforto”.