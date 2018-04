MONTECCHIO M. – Prostituzione e guida alcolica: un weekend di controlli e sanzioni

Ancora un fine settimana di controlli da parte della Polizia Locale dei Castelli a tutela della sicurezza dei cittadini. Nello scorso weekend sono stati 26 i veicoli controllati, 54 le persone identificate e 8 i pubblici esercizi controllati. Grazie agli accertamenti con l’etilometro, sono state rilevate due guide in stato di ebbrezza. Entrambi i conducenti avevano un’alcolemia superiore di quasi tre volte al limite consentito di 0.50 g/l: si tratta di un uomo di 52 anni residente nell’Alto Vicentino controllato mentre stava contrattando una prestazione con un transessuale in Viale Trieste (l’automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con ritiro patente e sanzionato di 500 per la contrattazione in strada della prestazione sessuale) e di un uomo di 73 anni residente in un comune limitrofo fermato in tangenziale (denunciato con ritiro della partente di guida). Anche un giovane residente nella Valle del Chiampo è stato sanzionato con una multa di 500 euro perché trovato appartato con un transessuale dedito alla prostituzione in via Sant’Antonio. Un altro automobilista (un 48enne residente in un comune limitrofo) è stato infine sanzionato con una multa di 5.000 euro perché, fermato in centro a Brendola, è risultato alla guida di un’auto senza aver mai conseguito la patente. Oltre alla sanzione, è scattato il fermo del veicolo per tre mesi.