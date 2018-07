MONTECCHIO M. – Omaggio a Lucio Dalla in Cordellina

Un eccezionale concerto-omaggio al grande Lucio Dalla per l’apertura di “Risate e musica a Villa Cordellina”, la rassegna estiva organizzata da Theama Teatro e inserita nell’ambito del progetto “PalcoLibero in Città – Estate d’Eventi 2018”, promosso dal Comune di Montecchio Maggiore in collaborazione con la Provincia di Vicenza. In uno scenario di bellezza unico al mondo, domenica 8 luglio alle ore 21, andrà in scena “4 MARZO 1943 – PIAZZA GRANDE”, uno spettacolo emozionante e coinvolgente che racconta l’eclettico cantautore attraverso le sue canzoni più significative, eseguite dal tastierista Simone Piccoli e da Fabio Cardullo con la sua lampion guitar. Sul palco, ad accompagnare i due strumentisti, Piergiorgio Piccoli, che presterà la sua voce straordinaria interpretando alcuni testi tratti dai primi dischi di Dalla, scritti dal poeta e scrittore Roberto Roversi.