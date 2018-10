MONTECCHIO M. – Nuova pavimentazione al palatenda di Piazzale CollodI

Nuova pavimentazione per il palatenda di Piazzale Collodi: un intervento di ammodernamento che porta in dote la possibilità di ospitare nuove discipline, come il pattinaggio in linea per quel che riguarda gli allenamenti, e l’omologazione della struttura da parte della FIGC per la disputa dei campionati di calcio a 5 fino alla serie D (categoria nella quale militano due squadre montecchiane).

I lavori sono stati eseguiti dall’A.S.D. Pattinaggio Alte Ceccato Club, a cui il Comune ha concesso un contributo di 15.000 euro a fronte di una spesa complessiva di 18.000 euro. Si è trattato di interventi di resinatura, con un risultato simile a quello ottenuto nel 2017 nella pista del pattinodromo di via Volta. Nello specifico sono state ricostruite alcune parti mancanti della pavimentazione ed è stato steso un materiale tecnico a base di resine epossidiche in emulsione acquosa, impermeabile all’acq ua e con elevata resistenza all’abrasione.

“La precedente pavimentazione – spiega il vicesindaco e assessore allo sport Gianluca Peripoli – risultava troppo scivolosa per la pratica di alcuni sport, come appunto il calcio a 5 e il pattinaggio in linea. La resinatura, unita al potenziamento dell’impianto di riscaldamento eseguito l’anno scorso con il conseguente abbattimento dell’umidità, consente di aumentare il grip, rendendo la struttura sicuramente più sicura e ancora più polivalente, visto che d’ora in poi avrà anche la possibilità di ospitare gli allenamenti del pattinaggio in linea e le partite della serie D del calcio a 5. Un plauso all’A.S.D. Pattinaggio Alte Ceccato Club per l’ottimo risultato ottenuto”. Attualmente il palatenda viene utilizzato per le attività delle società di calcio a 5, scuole calcio, pattinaggio artistico e atletica, ma anche dagli studenti del vicino Istituto Ceccato per le lezioni di educazione fisica. “Questo intervento di ammodernamento – commenta il sindaco Milena Cecchetto – va dunque anche a beneficio del nostro istituto di istruzione superiore. La sinergia tra Amministrazione comunale e la società di pattinaggio porterà quindi grandi benefici anche ai nostri studenti e ai loro insegnanti”.