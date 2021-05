MONTECCHIO M. – Novità in Giunta

Ricomposizione in seno alla Giunta comunale di Montecchio Maggiore. Il sindaco Gianfranco Trapula ha proceduto alla nomina della nuova componente – che prende il posto di Milena Cecchetto, eletta consigliere regionale nell’ultima tornata elettorale – e del nuovo vicesindaco, ruolo che, fino al momento dell’incarico a Venezia, fu proprio di Cecchetto. Conseguentemente il primo cittadino ha provveduto alla ridistribuzione di alcune deleghe.

Il nuovo assessore è Raffaella Mazzocco, militante della Lega Nord da una trentina d’anni, dal 1995 al 2002 consigliere provinciale (con l’incarico, nel secondo mandato, di presidente della Commissione Bilancio del Consiglio provinciale) e per 11 anni consigliere del CdA del Centro Servizi Ipab “La Pieve” di Montecchio Maggiore (di cui nel secondo mandato è stata vicepresidente): il sindaco le ha affidato le deleghe alle politiche e interventi sociali, attività produttive ed economiche e volontariato legato al sociale.

“Sono orgogliosa di aver assunto questo incarico – afferma Raffaella Mazzocco -. Continuerò nel segno di chi mi ha preceduto per portare a termine ciò che è iniziato in questo mandato amministrativo e mi impegnerò a sviluppare nuove idee e progetti che aiutino a risollevare settori, come il sociale e le attività produttive, che sono stati molto penalizzati dall’emergenza Covid”.

Il nuovo vicesindaco è invece l’assessore Claudio Meggiolaro, confermato nelle deleghe alla programmazione e sviluppo urbanistico, edilizia privata, programmazione e interventi in campo energetico e cultura, cui si aggiungono le deleghe al turismo e alle manifestazioni.

“La nomina a vicesindaco – sottolinea Claudio Meggiolaro – è una grande soddisfazione e ringrazio il sindaco per avermi affidato questa responsabilità. Spero di sostituire degnamente un predecessore così importante come Milena Cecchetto, ora impegnata in Regione. L’aver riunito gli assessorati alla cultura, alle manifestazioni e al turismo è molto importante in un periodo in cui, si spera, le varie attività pubbliche potranno ripartire e perché l’ufficio comunale che si occupa di questi settori è molto propositivo e competente”.

“Sono molto soddisfatto di aver completato la Giunta – spiega il sindaco Gianfranco Trapula -. Ringrazio tutti gli assessori e in particolare Raffaella Mazzocco e Claudio Meggiolaro per aver accettato i nuovi incarichi, che non sono certo facili. Questo giorno segna un rinnovato slancio dell’attività amministrativa. Confidiamo nel senso di responsabilità di tutte le persone impegnate in questa attività, perché il bene della nostra città viene prima di ogni altra cosa”.

Per quel che riguarda gli altri assessorati, Loris Crocco è confermato al bilancio/politiche tributarie, Protezione Civile, organizzazione comunale e politica del personale; Maria Paola Stocchero alla pubblica istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e attività di gemellaggio istituzionale; Carlo Colalto alla viabilità, manutenzione e decoro del patrimonio e del demanio comunale, rapporti con le frazioni.

Al sindaco Gianfranco Trapula restano in capo le deleghe alla sanità, Polizia Locale e sicurezza, opere pubbliche e controllo delle infrastrutture sovraordinate, ambiente, innovazione tecnologica e sport, cui si aggiunge la delega allo sviluppo di Alte Ceccato.