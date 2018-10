MONTECCHIO M. – Nasce il Circolo FDI, Nordera portavoce

“Anche a Montecchio Maggiore Fratelli d’Italia sarà presente con un proprio circolo territoriale” queste le parole con le quali Vincenzo Forte, portavoce di Fratelli d’Italia per la provincia di Vicenza, ufficializza l’ingresso di Fratelli d’Italia nella scena politica del Comune di Montecchio Maggiore.

“Non si arresta la crescita di Fratelli d’Italia in Provincia di Vicenza – continua Vincenzo Forte – e nelle prossime settimane daremo notizia della nascita di altri circoli territoriali, segno tangibile che il nostro Partito rappresenta un punto di riferimento per chi si riconosce nei valori della destra. Con la collaborazione di Giovanni Bonato, dirigente provinciale e portavoce del Circolo territoriale di Brendola, abbiamo dato vita anche a Montecchio Maggiore ad un circolo del movimento guidato a livello nazionale da Giorgia Meloni, con l’obiettivo di recitare un ruolo di primo piano nella realtà politica locale”

Portavoce del circolo territoriale di Montecchio Maggiore sarà Mauro Nordera, 58 anni, libero professionista da sempre impegnato nel sociale che dichiara “Nell’attuale panorama politico riconosco nell’azione di Fratelli d’Italia coerenza e senso di responsabilità. Ringrazio quindi il Coordinatore provinciale Vincenzo Forte che, in accordo con il Coordinatore regionale Sergio Berlato, mi ha offerto l’opportunità di rappresentare Fratelli d’Italia nel Comune di Montecchio Maggiore per costruire un percorso che ci porterà ad interpretare un ruolo da protagonisti sul territorio anche in vista delle prossime elezioni amministrative”.