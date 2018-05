MONTECCHIO M. – Mistero al Museo Zannato: studenti ed insegnanti si sfidano

Una ragazza entra al Museo Zannato e poi improvvisamente sparisce nel nulla. Cosa le sarà accaduto? E chi riuscirà a risolvere il mistero? Ci proveranno sabato 12 maggio gli studenti e gli insegnanti dell’Istituto di Istruzione Superiore “S. Ceccato”, che dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 19 si sfideranno nella cosiddetta “Escape room”, un’ora da brivido durante la quale dovranno azionare il cervello e risolvere una serie di enigmi per riuscire a fuggire dal museo e scoprire i retroscena della trama vivendola in prima persona. L’evento è organizzato dagli stessi studenti in collaborazione con la Pro Loco e l’Amministrazione comunale. Per consentire l’attività il museo il 12 maggio sarà quindi chiuso per tutto il giorno al pubblico. Domenica 13 maggio, in occasione della festa della mamma, sarà invece aperto gratuitamente, con la possibilità, nel pomeriggio, di partecipare alle visite guidate curate dai volontari della Pro Loco.