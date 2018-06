MONTECCHIO M. – L’uomo di latta…stasera a teatro

Palco libero in città 2018 Montecchio maggiore, presenta il progetto “Il teatro che non ti aspetti”. Inaugura il cartellone lo spettacolo, per tutte le età, “L’uomo di latta e il garage dei furgomatti”, stasera alle 21 ai magazzini comunali in via Pelosa della compagnia musica teatro Gli Scordati. Grazie alla fantasia di Dorothy e dei suoi amici immaginari, ogni mezzo prenderà la parola per raccontare la propria storia. Un tuffo nel passato per i più grandi ed un‘affascinante avventura per i più piccoli: tutto il pubblico sarà coinvolto in questo mondo fantastico, ricco di aneddoti, colpi di scena e piccoli battibecchi, messi a tacere dalle note di una chitarra che darà armonia a tutto lo spettacolo. Spettacolo adatto a tutte le età. Lo spettacolo si terrà con qualsiasi condizione climatica.