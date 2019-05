MONTECCHIO M. – Le analisi dell’Arpav sull’ex discarica

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Ex discarica lungo la SPV: nuovo sopralluogo di Arpav.

Il Comune di Montecchio Maggiore ha ricevuto un rapporto da parte dell’Arpav che, a seguito dell’incontro dello 16 maggio convocato in Municipio per analizzare le problematiche relative alla presenza di rifiuti intercettati nel corso dei lavori della Superstrada Pedemontana Veneta, ha nuovamente analizzato, in data 20 maggio, il liquido fuoriuscito dalle pareti di contenimento dell’ex discarica.

Nel corso del sopralluogo, come comunicato ieri anche dalla Regione del Veneto, è stato eseguito un prelievo dell’acqua di percolazione in uscita che, sottoposta ad analisi, ha fornito i seguenti risultati:

– Vi è una modesta presenza di azoto in forma ridotta (ammoniacale e nitroso, entro comunque i limiti di norma per le acque di scarico) che è compatibile con il contatto con rifiuti non ancora completamente mineralizzati;

– Assenza di metalli pesanti (salvo rame, alluminio e manganese presenti comunque in concentrazione ampiamente inferiore ai limiti di scarico e di potabilità);

– I Pfas sono presenti in quantità modesta (120 ng/l), comunque inferiore a quella della falda di zona.

L’Amministrazione comunale ribadisce che, di concerto con gli enti preposti, il monitoraggio continuerà nel tempo, secondo schemi ormai consolidati e tali da garantire il costante controllo dell’ex discarica intercettata durante i lavori di costruzione della Superstrada Pedemontana Veneta.