MONTECCHIO M. – La città diventa capitale mondiale delle orchidee

La splendida Villa Cordellina Lombardi dal 15 al 17 giugno ospiterà la manifestazione “Villa Cordellina in fiore”, mostra mercato internazionale di orchidee botaniche e ibride e piante particolari. Un’occasione unica per ammirare i più affascinanti esemplari di questa pianta e per carpire i segreti del mondo vegetale, grazie ad una serie di conferenze condotte dai massimi esperti in materia.

“È con grande entusiasmo che accogliamo a Montecchio Maggiore questo splendido evento di levatura internazionale in termini di qualità e di accoglienza – afferma il sindaco Milena Cecchetto -. Ringraziamo quindi l’Associazione Triveneta Amatori Orchidee per aver scelto la nostra città per questa iniziativa che permetterà di far conoscere a molti visitatori non solo la Villa Cordellina Lombardi, ma anche tutti gli altri meravigliosi luoghi che la circondano, come i colli dominati dai Castelli di Giulietta e Romeo”.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Triveneta Amatori Orchidee con il patrocinio della Città di Montecchio Maggiore e della Regione del Veneto, sarà ad ingresso libero con il seguente programma:

Venerdì 15 giugno, ore 19.30 – 20.30:

Corso base per la coltivazione di orchidee. Il corso di propone di introdurre la coltivazione delle orchidee ed aiutare a gestire le più comuni che si trovano in commercio. Presentazione delle tecniche base per la coltivazione ed esercitazione nel rinvaso.

Sabato 16 giugno, orario di apertura 9 – 21:

– Ore 9.30: inaugurazione della mostra alla presenza del sindaco Milena Cecchetto, degli amministratori ed autorità locali e dell’europarlamentare On. Mara Bizzotto. Seguiranno brindisi benaugurale e presentazione degli espositori.

– Ore 10: i giudici A.I.O.- Associazione Italiana Orchidologia – valuteranno le orchidee in mostra giudicando e premiando le piante più meritevoli.

– Ore 10.30: “Origine ed evoluzione delle piante terrestri”. Conferenza del Dott. Franco Bruno: le diverse strategie di adattamento delle piante, adottate via via per guadagnare ogni angolo di superficie emersa.

– Ore 11.30: “Phalenopsis specie, identificazione e coltivazione”. Conferenza del giudice A.I.O. Marco Motta: presentazione delle specie e della classificazione, sottogeneri e sezioni, zona di provenienza e coltivazioni.

– Ore 14.30: “Orchidee spontanee di S.S. Trinità e S.Urbano di Montecchio Maggiore”. Conferenza organizzata da G.I.R.O.S. (Gruppo Italiano Ricerca Orchidee Spontanee): il Dott. Daniele Doro presenta le specie fino ad oggi rilevate nella ricerca in corso.

– Ore 15.30: “Stanhope la mia passione”. Conferenza del Dott. Alberto Grossi: presentazione della storia, biologia e coltivazione di un genere dai fiori affascinanti e dal profumo inebriante.

– Ore 18.30: “La moda Primavera/Estate 2018 in Villa”. La moda dell’estate presentata dal negozio di abbigliamento di Sovizzo “Ell La Bottega”.

Domenica 17 giugno, orario di apertura 9 – 18:

– Ore 10.00: “Origine e complessità della vita”. Conferenza del Dott. Franco Bruno: tenteremo di capire come si sia formata sul nostro pianeta, con tutta la varietà di forme, funzioni e specializzazioni.

– Ore 11.00: “Quale acqua utilizzare per le orchidee”. Conferenza del Dott. Maurizio Librato: cos’è l’acqua dal punto di vista chimico e biologico; dimostrazione della solubilità, misurazione del PH e conduttività con utilizzo di strumentazione; metodi per ottenere acqua idonea alla bagnatura.

– Ore 14.30: “Il linguaggio delle orchidee”. Conferenza del Dott. Francesco Barbieri: la comunicazione tra fiori ed impollinatori; una panoramica sulle diverse strategie riproduttive delle orchidee; l’evoluzione delle diverse strategie d’impollinazione, rappresentando alcuni degli esempi più insoliti.

– Ore 15.30: “Il curioso mondo delle piante carnivore”. Conferenza del Dott. Valerio Guidolin: la scienza dietro i meccanismi di attrazione, cattura e digestione degli insetti.

Tutte le conferenze si svolgeranno nella Sala delle Vetrate di Villa Cordellina. Sarà inoltre attivo il servizio “SOS orchidee”: se avete un’orchidea con il suo stato di salute compromesso, portatela! Gli esperti nella coltivazione saranno lieti di dare consigli per il recupero della pianta.