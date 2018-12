MONTECCHIO M. – Inaugurata la nuova sede dell’Atletica Montecchio Maggiore

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

L’atletica Montecchio Maggiore dispone ora di una nuova sede, assegnata dal Comune, al primo piano dello stabile in cui si trovava il bar del polisportivo Cosaro. Emozionante e molto partecipata la serata d’inaugurazione, a conferma di un gruppo sportivo in crescita, vivace, con una sana visione dello sport e con obiettivi chiari.

Un ulteriore passo per il grande progetto dell’Atletica Ovest Vicentino, grazie all’Amministrazione comunale di Montecchio Maggiore che ha stanziato 600.000 euro per la realizzazione della nuova pista di atletica.

A far gli onori di casa il Presidente dell’Atletica Montecchio Maggiore Gabriele Viale, che ha accolto i partecipanti a partire dal Sindaco Milena Cecchetto, il Vicesindaco e Assessore allo Sport Gianluca Peripoli e gli Assessori Paola Stocchero, Carlo Colalto e Loris Crocco. Presenti anche il Presidente FIDAL Veneto Christian Zovico e tutto il direttivo dell’atletica Ovest Vicentino: il Presidente Roberto Mistrorigo, Christian Belloni (Atletica Arzignano), Nereo Zanconato e Andrea Zordan (Atletica Val Chiampo). Presenti anche il Presidente del Nordic Walking Montecchio Maggiore Silvano Bettega ed il Vice Presidente del Golf Club Colli Berici Alessandro Belluscio. Schierati in prima fila gli atleti più rappresentativi e titolati dell’ovest Vicentino: Abdu Guene (Campione Italiano 2018 allievi dei 60 m indoor), Moilett Kuakou (Campionessa Italiana 2018 junior dei 200 m e semifinalista mondiale), Michele Rancan (in fase di recupero da infortunio, già Campione Italiano e semifinalista mondiale nel 2015) e l’atleta di Montecchio Maggiore Desiree Muraro, Campionessa Italiana 2018 cadette sugli 80 m. Quest’ultima ha ricevuto dal Sindaco Milena Cecchetto e dall’Assessore allo Sport Gianluca Peripoli una targa celebrativa, con incisa la foto ed le date sia del Titolo Italiano e sia della sua prima maglia azzurra.

Il Sindaco Milena Cecchetto ha ringraziato i partecipanti ed ha ribadito la forte attenzione dell’amministrazione verso lo sport e l’attività giovanile, intesa come socializzazione ed aggregazione. E negli anni del suo mandato le promesse per l’implementazione delle strutture sportivo sono state mantenute.

Il Vicesindaco e Assessore allo Sport Gianluca Peripoli ha illustrato come la Giunta comunale abbia deciso di inserire il progetto di rifacimento della pista nell’elenco triennale delle opere pubbliche, con una previsione di spesa di 600.000 euro suddivisa in due stralci: un primo importo di 450.000 euro da impiegare nel 2019 e un secondo di 150.000 euro previsto nel 2020

Christin Zovico – Presidente Reginale FIDAL – si è compiaciuto per il nuovo progetto della pista ed ha trovato una società in crescita che si riconosce appieno nello spirito del progetto sportivo dell’atletica Ovest Vicentino e dell’Atletica Vicentina. Zovico ha evidenziato inoltre la qualità degli atleti presenti nell’area, con un’annata ricca di titoli italiani e maglie azzurre.

La serata si è conclusa con il taglio del nastro ed un brindisi augurale di buone feste tra i tutti i partecipanti.