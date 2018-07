MONTECCHIO M. – In Cordellina Eva e il suo “diario di una costola”

Si comunica che a causa di alcuni problemi tecnici della compagnia, è stato annullato lo spettacolo “Principesse e sfumature – Lei, lui e noialtre” di e con Chiara Becchimanzi, in programma domani venerdì 27 luglio nel cartellone di “Risate e musica a Villa Cordellina”. In sostituzione lo stesso giorno, alle ore 21, andrà in scena un appuntamento di cabaret d’autore con una grandissima interprete, regista e autrice, Rita Pelusio che si esibirà nello spassoso e frizzante monologo “EVA – DIARIO DI UNA COSTOLA”.

“E Dio creò la donna…”. Eva. Sì, ma quale Eva? Ispirato al “Diario di Eva” di Mark Twain, questo personaggio è un clown, una figura molto lontana dall’immagine della bella, bionda e ingenua alla quale l’iconografia classica della donna ci ha abituati. Un “fou” irriverente che si trova alle prese con la più grande scelta dell’umanità: accettare le regole o disubbidire. Una trasgressione all’insegna della scoperta, di cui la mela è simbolo: morderla o non morderla? In un misto di consapevolezza e disincanto, Eva si chiede che cosa succederà dopo, proiettandosi nella contemporaneità delle donne di oggi. Dalla suora in crisi mistica alla madre di un figlio maschio, dalla manager multitasking all’anziana innamorata: umane nella loro imperfezione, queste donne raccontano il coraggio di chi ogni giorno combatte per la propria felicità.

La rassegna “Risate e musica a Villa Cordellina”, curata e promossa da Theama Teatro, è inserita nell’ambito del progetto “PalcoLibero in Città – Estate d’Eventi 2018”, realizzato dal Comune di Montecchio Maggiore in collaborazione con la Provincia di Vicenza. Lo spettacolo si svolgerà nei Rustici di Villa Cordellina a Montecchio Maggiore (via Lovara, 36). In caso di maltempo, si sposterà in una sala dell’area interna.