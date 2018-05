MONTECCHIO M. – In città Giovanni Impastato, in ricordo del fratello Peppino

In occasione del 40° anniversario dell’assassinio per mano della mafia di Peppino Impastato, la Città di Montecchio Maggiore, l’Associazione Libera di Vicenza e l’Associazione Cav. Pietro Trevisan invitano la cittadinanza all’ incontro – testimonianza con Giovanni Impastato, fratello di Peppino.

L’appuntamento è per domani venerdì 18 maggio alle 20,30 al Parco Falcone – Borsellino di via Sardegna. In programma anche gli interventi musicali di Federio La Rosa, giovane flautista dell’orchestra del Teatro Massimo di Palermo.

L’ingresso è libero. In caso di maltempo l’incontro si terrà in Sala Civica Corte delle Filande.