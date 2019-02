MONTECCHIO M. – Il bando per l’elezione di Giulietta e Romeo

AAA Giulietta e Romeo cercansi: nel giorno degli innamorati ecco il bando per l’elezione della coppia indissolubilmente legata a Montecchio Maggiore.

Nel giorno di San Valentino la Città di Montecchio Maggiore e l’Associazione Storico Culturale “Giulietta e Romeo” promuovono il bando 2019 per l’elezione degli amanti più famosi della storia della drammaturgia. Parliamo di Giulietta e Romeo, indissolubilmente legati a Montecchio Maggiore per via dei due castelli a cui Luigi Da Porto si ispirò per scrivere la sua novella, poi ripresa e resa immortale da William Shakespeare.

L’elezione della coppia, che per un anno rappresenterà la città in occasione di eventi di promozione turistica e culturale, avverrà come da tradizione il 1° maggio, nel corso della giornata conclusiva della ventesima edizione di “Montecchio Medievale – La Faida”, in programma sul colle dei castelli il 30 aprile e appunto il 1° maggio.

Non si tratta di un concorso di bellezza, ma è la ricerca di colui e di colei che, con naturalezza, possano richiamare il ricordo dei due giovani amanti: una Giulietta impulsiva, intelligente e saggia e un Romeo sensibile, ben educato e innamorato.

Regole per la partecipazione.

Possono partecipare (come singoli o in coppia) cittadini italiani che abbiano un’età compresa fra i 15 e i 25 anni.

La valutazione dei candidati seguirà i canoni dell’epoca di riferimento, che, per scelta dell’organizzazione, è la fine del XV secolo. Per questo non sono ammessi piercing, tatuaggi visibili e la colorazione dei capelli deve avere tonalità naturali. Durante la manifestazione non sono ammessi occhiali, orologi e qualsiasi genere di apparecchi elettronici. Per tutta la manifestazione per i partecipanti è vietato fumare in pubblico sigarette, sigari, pipe e sigarette elettroniche. Foto e video dell’evento saranno liberi da qualsiasi vincolo, da qualsiasi diritto d’autore e potranno essere usate per scopi di comunicazione dall’organizzazione. Per i candidati minorenni, l’iscrizione dovrà essere avallata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Come iscriversi.

L’iscrizione va inviata entro le ore 24 del 5 marzo 2019 collegandosi al sito https://www.faida.it e compilando l’apposito modulo.

Per i candidati è previsto un incontro informativo il 19 marzo 2019 alle ore 21 presso la sede dell’associazione in Via Lombardi (a fianco di Villa Cordellina) a Montecchio Maggiore (VI).

Contatto per informazioni: candidati@faida.it