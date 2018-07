MONTECCHIO M. – I Castelli di Giulietta e Romeo sbarcano in Corea del Sud

Montecchio Maggiore sempre più internazionale. Le bellezze e le tradizioni storico-culturali della città sono sbarcate anche in Corea del Sud, grazie a tre video realizzati dall’emittente nazionale KBS Korean Broadcasting System dedicati ai Castelli di Giulietta e Romeo e alla rievocazione “Montecchio Medievale” del 1° maggio, andati in onda nei primi giorni di giugno all’interno della trasmissione “Everywhere K”, che viene seguita da uno share medio del 10% di telespettatori sudcoreani, e ora caricati sul canale You Tube e sul sito della stessa emittente.

La troupe, ospitata ed assistita dal Consorzio Vicenzaè in collaborazione con la delegazione Enit di Seoul, era composta dalla giornalista Hong Eunhee, dal regista e operatore e dal tour operator Kim Chang Ho, che non solo hanno ripreso i Castelli e la rievocazione storica, ma hanno anche intervistato i protagonisti dell’evento, tra cui il sindaco Milena Cecchetto.

L’iniziativa del Consorzio Vicenzaè e della delegazione ENIT sudcoreana è stata realizzata in occasione della presentazione del volo diretto Venezia-Seoul inaugurato il 1° maggio e che ha frequenza trisettimanale. La scelta è ricaduta su Montecchio Maggiore e sul territorio vicentino in quanto negli anni scorsi proprio nella provincia berica sono stati girati alcuni episodi delle produzioni televisive più amate dai coreani, come la fiction “Only you”, il drama action “Irisii – Athena” e il game show “Coppia”. “Ringraziamo il Consorzio Vicenzaè, l’Enit di Seoul e la troupe sudcoreana – afferma il sindaco Milena Cecchetto – per aver scelto Montecchio Maggiore come simbolo del turismo nel Vicentino e non solo. Ricordo che i più recenti dati sui flussi turistici in città segnano un boom dei visitatori provenienti dall’Estremo Oriente e che soltanto alcuni giorni fa sempre ai Castelli sono state girate alcune scene di un film di Bollywood. È per me un onore essere sindaco di una città che è sempre più vocata al turismo internazionale”.