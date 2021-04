MONTECCHIO M. – Fermata SVT più sicura, spostata più a Nord

La fermata degli autobus SVT nei pressi della cosiddetta rotatoria “FIAMM” in viale Europa (all’incrocio con le vie Veronese e F.lli Bandiera) si sposta più a nord: alcune decine di metri più avanti rispetto a quella che era la sua collocazione, per rendere più sicuri il transito dei veicoli sulla rotatoria e la discesa e la salita dei passeggeri dai bus.

Fino ad oggi, infatti, la fermata era collocata a ridosso del parcheggio della caffetteria e dell’edicola che, in direzione Valdagno, si trovano subito dopo la rotatoria: un intralcio sia per i veicoli in transito lungo viale Europa e in fase di accelerazione dopo aver percorso la rotatoria sia per chi deve parcheggiare per raggiungere le attività commerciali.

La soluzione decisa dalla Giunta comunale e concordata con SVT e Vi.Abilità è, dunque, quella di spostare la fermata a ridosso del distributore di carburanti, dove attualmente si trova un’aiuola spartitraffico.

“I lavori per la realizzazione del nuovo golfo di fermata – spiega il sindaco Gianfranco Trapula – saranno sostenuti da una spesa di circa 40.000 euro, derivanti dal ribasso d’asta ottenuto per i lavori di realizzazione della vicina rotatoria”.

“Abbiamo in programma anche l’installazione di una pensilina come quella già esistente sull’altro lato della strada – afferma l’assessore alla viabilità Carlo Colalto – in modo che i passeggeri possano ripararsi in caso di pioggia”.