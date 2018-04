MONTECCHIO M. – FAMIGLIA, TUTTO IN UN UNICO SPORTELLO COMUNALE

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

In un unico sportello tutto ciò che c’è da sapere su matrimonio, convivenze e unioni civili, gravidanza e nascita, infanzia e famiglia, adulti e anziani, disabilità, disagio mentale e dipendenze, fine vita, interventi economici. In Municipio apre lo Sportello Famiglia, punto di riferimento unico per tutto ciò che concerne la vita familiare. Servizio di Patrizia Lovato.