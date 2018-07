MONTECCHIO M. – Estate d’Eventi: Musica Nuda in concerto

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Al via gli appuntamenti de “I mille volti di Giulietta”, rassegna dedicata ai tanti volti della femminilità e realizzata con la collaborazione di Arteven nell’ambito del cartellone di Estate d’Eventi.

Il primo evento è in programma stasera mercoledì 4 luglio alle 21,15 al Castello di Romeo (in caso di maltempo al cinema teatro S. Pietro) con Musica Nuda (Petra Magoni & Ferruccio Spinetti) in concerto.

Un incontro fortuito voluto dal destino quello tra Petra Magoni e Ferruccio Spinetti. Nel gennaio 2003 Petra Magoni aveva in programma un mini-tour in alcuni piccoli club della sua Toscana con un amico chitarrista.

Proprio il giorno del loro primo concerto, quest’ultimo si ammala. Petra, invece di annullare la data, chiede a Ferruccio, già contrabbassista degli Avion Travel, di sostituirlo all’ultimo minuto… nasce così Musica Nuda. In quattordici anni di intensa attività concertistica in tutto il mondo, Musica Nuda ha collezionato riconoscimenti prestigiosi e grande apprezzamento a livello internazionale. Ascoltarli sarà lasciarsi trasportare dalla passione per la musica e la bellezza.