MONTECCHIO M. – Donna rapina anziana al mercato buttandola a terra: arrestata

Questa mattina presso il mercato di Montecchio una anziana signora classe ‘37, mentre effettuava le proprie compere, veniva avvicinata da una giovane pregiudicata la quale dapprima le chiedeva soldi e poi, non ottenendo esito positivo, la colpiva buttandola così a terra. Nel frangente le venivano rubati oltre 100 €.

La rapinatrice unitamente ad un complice, di 53 anni, venivano prontamente rintracciati. La ragazza veniva tratta in arresto ed associata in carcere mentre il complice veniva denunciato in stato di libertà.