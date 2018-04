MONTECCHIO M.- Il documentario dei fossili vicentini in anteprima nazionale

“Deep time crabs” I granchi fossili del Vicentino, è un video-documentario promosso dall’Associazione degli Amici del Museo Zannato per far “rivivere” le prestigiose collezioni dei Crostacei fossili presenti al Museo di Montecchio Maggiore attraverso momenti di ricerca, scoperte, pulizia e studio. Gli esemplari presentati, spesso eccezionali nell’aspetto estetico e importantissimi a livello scientifico, sono stati recuperati in decenni di ricerche sul territorio da studiosi ed appassionati. Il video sarà presentato in anteprima nazionale domani mercoledì 11 aprile alle 20,30 in Sala Civica Corte delle Filande. “Le immagini, ad alta definizione – spiega il presidente dell’Associazione Amici del Museo Zannato Claudio Beschin -, consentono di effettuare un tuffo negli antichi mari dell’area, quando le acque erano poco profonde, calde e ricchissime di vita: alghe, coralli, molluschi, echinidi, pesci, tartarughe ecc. nonchè – appunto – anche numerosi granchi. Flash di ricerca in varie rocce dei Monti Lessini e Berici e ricostruzioni ambientali esplicative, rendono particolarmente piacevole e accattivante il video che presenta anche una immersione finale tra gli esemplari delle esposizioni del Museo. Il documentario è stato recentemente selezionato al Festival Internazionale del Film di Archeologia e Ambiente di Firenze; curato da Marcello Peres e Nicola Tagliabue che operano a livello nazionale, gode del determinante sostegno dell’Amministrazione comunale e della Soprintendenza Archeologica. L’opera sarà presentata in tutto il territorio vicentino e, con la traduzione dei testi in inglese e spagnolo, avrà modo di venire apprezzata anche all’estero. “Il fatto che il video sia già stato selezionato al Festival di Firenze – afferma il sindaco Milena Cecchetto – conferma l’elevata qualità di questo video, che sarà in grado di esportare in tutta Italia il grande patrimonio rappresentato dalla collezione dei granchi fossili del Museo Zannato”.