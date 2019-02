MONTECCHIO M. – Deve scontare pena: arrestato 41enne

Continua la serie di arresti della Tenenza dei Carabinieri di Montecchio Maggiore (VI) che ieri sera, in collaborazione con il colleghi della Stazione di Gazzo Padovano (PD), hanno rintracciato ed arrestato il cittadino albanese Voga Gerthard, classe 1978, residente a Gazzo Padovano (PD), coniugato, pregiudicato, operaio, destinatario di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Vicenza, dovendo scontare la pena di 2 (due) mesi di reclusione, a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza di condanna, comminatagli per reati contro la Pubblica Amministrazione. Dopo le formalità di rito anche per il Voga si sono aperte le porte del carcere di Vicenza ove sconterà la pena.