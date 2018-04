MONTECCHIO M. – Cercansi tesi di laurea per il Premio Città

Prorogati al 31 agosto i termini per presentare le tesi di laurea concorrenti al Premio Città di Montecchio Maggiore. Di conseguenza è rinviata a data da destinarsi la cerimonia di premiazione prevista per il 7 aprile 2018 in Sala Civica Corte delle Filande. Lo ha deciso la Commissione Giudicatrice, sentiti il Comune e i finanziatori del premio, in quanto le 12 tesi di laurea magistrali finora presentate non sono equamente distribuibili tra le tre sezioni in cui è diviso il Premio e non tutte sono pertinenti ai temi previsti dalle tre sezioni, generando, secondo il parere dei componenti permanenti della Commissione, una possibile ipotesi di non assegnazione di alcuni premi. La riapertura dei termini permetterà dunque di partecipare al Premio anche ad ulteriori tesi di laurea discusse nella prossimo sessione estiva.

Il Premio si divide nei seguenti concorsi:

Premio Carolina Cola Galassini

Istituito dal Comune di Montecchio Maggiore nel 2001 e giunto all’ottava edizione con il sostegno dei famigliari della professoressa Carolina Cola, è riservato a tesi di laurea su argomento di carattere locale o che approfondiscono tematiche strettamente legate alla realtà territoriale. Il Premio, sorto per ricordare il suo impegno a favore della cultura, è direttamente finanziato dalla famiglia Galassini.

Premio Pietro Ceccato

Giunto nella vecchia formula alla terza edizione e sostenuto dalle associazioni di categorie produttive presenti a Montecchio Maggiore, è riservato nella nuova versione a tesi di laurea su argomento vertente le innovazioni tecnologiche e scientifiche finalizzate a valorizzare la produzione industriale presente nel territorio vicentino. Il premio è sostenuto dalle Categorie Economiche presenti sul territorio.

Premio Remo Schiavo

Istituito dalla Città di Montecchio Maggiore per ricordare il professor Remo Schiavo recentemente scomparso, è riservato a tesi di laurea su argomento inerente la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico artistico vicentino. Il premio è finanziato dall’Amministrazione Comunale.