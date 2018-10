MONTECCHIO M. – Bobby Solo in concerto per i 20 anni dell’Andos

Un grandissimo della musica italiana sarà venerdì 26 ottobre in concerto a Montecchio Maggiore. Si tratta di Bobby Solo, un vero e proprio mito che dal 1964, anno del suo primo album, e passando per due vittorie al Festival di Sanremo, ha appassionato con le sue canzoni generazioni di italiani e non solo, visto anche il suo grande successo ottenuto all’estero.

L’appuntamento è alle 21 al teatro S. Pietro (via Matteotti) per un evento speciale: Bobby Solo e la sua band si esibiranno infatti in occasione dei 20 anni del Comitato Andos Ovest Vicentino, presieduto da Piera Pozza. Il concerto è l’omaggio che il sindaco Milena Cecchetto, madrina del Comitato, e l’Amministrazione comunale hanno voluto tributare a questa associazione, da due decenni impegnata nell’assistenza alle donne operate di tumore al seno. L’ingresso al concerto sarà gratuito fino ad esaurimento posti, con offerta consapevole che sarà destinata al Comitato Andos Ovest Vicentino. Al termine dell’esibizione, Bobby Solo si intratterrà con i fan per foto e autografi, ma anche solo per scambiare qualche chiacchiera. “È un onore per noi avere in città questo grande protagonista della musica italiana – commenta il sindaco Milena Cecchetto -. Abbiamo voluto fare un regalo all’Andos per i suoi 20 anni di attività, un’associazione che quotidianamente è di aiuto a moltissime donne che vivono momenti di difficoltà, e alla sua presidente Piera Pozza. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questa grande festa che coniuga in un forte abbraccio musica e solidarietà”.