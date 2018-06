MONTECCHIO M. – Bar a fuoco nella notte

La notte scorsa, intorno alle ore 1,15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Alcide De Gasperi a Montecchio Maggiore per un principio d’incendio divampato all’interno di un bar. I pompieri, arrivati da Arzignano, hanno spento le fiamme divampate nei pressi del bancone del bar. Notevoli danni da fumo a tutto il locale. Il bar al momento dell’incendio era chiuso. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri, non si esclude il dolo. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.