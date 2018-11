MONTECCHIO M. – Babbo Natale apre la sua dimora alle Priare

Arriva l’evento natalizio più atteso di tutto il Vicentino. Nei giorni dell’8, 9, 15, 16, 22, 23, 24 e 26 dicembre le Priare dei Castelli di Montecchio Maggiore torneranno ad ospitare La vera dimora di Babbo Natale. Il magico mondo sotterraneo delle Priare (ex cave di marmo che si addentrano nelle viscere della collina) sarà anche quest’anno il luogo in cui tutti i bambini, accompagnati dai loro genitori, potranno scoprire il villaggio degli gnomi, la fabbrica dei giocattoli, incontrare il Grinch, gli elfi e nuovi personaggi per ora ammantati di mistero ed infine, dopo uno stupefacente percorso, arrivare al cospetto di Babbo Natale in persona, a cui sarà possibile consegnare le letterine con cui chiedere i regali in vista della notte più attesa.

E il 24 dicembre è previsto un evento speciale, ossia la consegna dei regali proprio da parte di Babbo Natale: i posti sono limitati (telefonare ai numeri sottostanti per info). Artefici di questo mondo incantato sono ancora una volta il regista Gianfranco De Cao e l’associazione Montecchio Maggiore Fantasy World; l’evento gode come sempre del patrocinio della Città di Montecchio Maggiore. L’orario delle visite è dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 20. La durata del percorso è di 50 minuti: sono consigliate scarpe comode ed è obbligatorio l’uso del caschetto che sarà fornito all’ingresso. Nell’attesa sarà a disposizione un ampio tendone riscaldato.

Il costo dell’ingresso è di 7 euro (gratuito per bimbi fino ai 3 anni di età) e la prenotazione è obbligatoria, attraverso i seguenti canali:

Whatsapp: 342 9466721 oppure 333 2900284

Mail: dimoradibabbonatale@gmail.com

: 342 9466721 oppure 333 2900284 dalle 9 alle 18

“Anno dopo anno questa manifestazione riscuote sempre un maggiore successo – commenta il sindaco Milena Cecchetto -, perché per poco meno di un’ora ci si lascia alle spalle la quotidianità e si entra in un mondo di favola. Solo la magia del Natale riesce ad accomunare in questo modo grandi e piccoli e la grande fantasia di Gianfranco De Cao e della sua squadra sanno dare quel tocco in più che fa di questo evento qualcosa di imperdibile”.