MONTECCHIO M. – Assegnati incarichi a sei consiglieri

Incarichi a sei Consiglieri comunali per coadiuvare la Giunta e dare risposte più celeri ai cittadini.

Incarichi su temi specifici a sei Consiglieri comunali di maggioranza che hanno dato la loro disponibilità. Li ha conferiti il sindaco Gianfranco Trapula per coadiuvare la Giunta comunale nella realizzazione di alcuni progetti a favore della città e allo stesso tempo per dare risalto all’impegno civico che i Consiglieri hanno espresso l’intenzione di estendere a particolari tematiche d’interesse.

“Fin dall’insediamento del nuovo Consiglio comunale – spiega il sindaco Gianfranco Trapula – ho notato la gran voglia di fare dei Consiglieri di maggioranza. Ho quindi chiesto se qualcuno sarebbe stato disponibile a dare supporto al lavoro della Giunta comunale, visto che negli ultimi cinque anni, in virtù delle normative di riforma in materia di Enti locali, i suoi componenti sono stati ridotti di due unità. Compatibilmente con gli impegni personali di tutti i Consiglieri comunali (alcuni sono anche Presidenti di Commissione consigliare), ho avuto una risposta positiva da sei Consiglieri, tra cui il Presidente del Consiglio Gianluca Peripoli. Il loro compito, in sintonia con gli assessori di riferimento, sarà quello di cercare di dare risposte in modo più celere, approfondito ed esaustivo alle varie problematiche palesate dai cittadini”.

Secondo le norme in materia, comunque, gli incarichi escludono la possibilità di assumere atti di rilevanza esterna e di adottare atti gestionali che appartengono ai dirigenti e non hanno poteri di esercizio assimilabili a quelli degli assessori, ai quali i Consiglieri incaricati dovranno sempre fare capo.

Ecco gli incarichi nel dettaglio:

Roberta Bellin: Interventi di sistemazione ed arredo urbano delle principali vie di interesse storico-urbano di Montecchio Maggiore. Assessori di riferimento, Carlo Colalto e Milena Cecchetto.

Andrea Bertinato: Sviluppo di nuovi rapporti di collaborazione, cooperazione, patti di amicizia con gli altri Comuni. Assessore di riferimento, Milena Cecchetto.

Claudio Beschin: Valorizzazione del Museo Zannato e della sala pubblica intitolata al Prof. Remo Schiavo. Assessore di riferimento, Claudio Meggiolaro.

Maurizio Meggiolaro: Ottimizzazione del Corpo della Polizia Locale nella risoluzione delle problematiche emergenti sul territorio comunale e per l’istituzione del controllo di vicinato. Assessori di riferimento, Gianfranco Trapula e Loris Crocco.

Gianluca Peripoli: Coordinamento per l’organizzazione dei Campionato mondiali di pattinaggio del 2022. Assessori di riferimento, Gianfranco Trapula e Milena Cecchetto.

Anna Savegnago: Identità, cultura e lingua veneta. Assessore di riferimento, Claudio Meggiolaro.