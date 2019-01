Anziano colpito alla testa: è giallo

E’ tutta da chiarire la vicenda che ha portato ieri un 89enne di Montecchio, Francesco Pangallo, in gravi condizioni al San Bortolo, per una ferita profonda alla testa. Pangallo, che si muove in sedia a rotelle, vive in via Beschin ed è proprio qui che ieri mattina stato trovato a terra, ferito, dalla moglie, appena rientrata dopo alcune commissioni.