MONTECCHIO M. – Al Castello di Romeo “Ember”

Estate d’Eventi: Ember.

Martedì 10 luglio alle 21,15 il Castello di Romeo ospita “Ember” di Ziya Azazi, il nuovo spettacolo della rassegna “I mille volti di Giulietta”, a sua volta inserita nel cartellone di Estate d’Eventi.

Partendo dal mito di Prometeo che rubò il fuoco agli dei per donarlo agli uomini, Ziya Azazi sviluppa un lavoro basato sulla ripetizione dei gesti e sul movimento di rotazione tipico della danza sufi, attraverso cui l’artista affronta alcuni temi a lui cari: l’istinto distruttivo insito nell’essere umano, il dolore nella presa d’atto della mortalità, la fine inevitabile di tutto. Azazi mette in scena la lotta di tutta l’esistenza attraverso un lavoro coreografico basato sull’interpretazione personale del movimento che porta a una crescente consapevolezza della impossibilità di percorrere tutte le possibili strade della propria esistenza. Ember non fornisce risposte semplici. Suggerisce invece allo spettatore di considerare l’inizio e la fine e se il fuoco nel cerchio sia un inizio o una fine.

Biglietti: intero numerato € 15,00 – ridotto € 12,00. Prevendita e vendita biglietti: presso Ufficio Cultura e online su www.arteven.it – www.vivaticket.it e nei punti vendita del circuito vivaticket by Best Union. Vendita presso la biglietteria del Castello di Romeo aperta da un’ora prima inizio spettacolo Tel. 0444 492259

Info: Ufficio Cultura Comune di Montecchio Maggiore – Via Roma, 5 – tel. 0444 705737 / 705769 (da lunedì a venerdì 9.00-12.30).

manifestazioni@comune.montecchio-maggiore.vi.it; www.comune.montecchio-maggiore.vi.it; www.arteven.it

In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato all’11 luglio, sempre alle 21,15 al Castello di Romeo.