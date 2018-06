MONTECCHIO M. – “Aiutiamo-Ci”, 53 quintali di raccolta alimentare

La raccolta alimentare “Aiutiamo-Ci”, promossa dall’Assessorato al Sociale, festeggia la decima edizione con una nuova grande prova di solidarietà da parte dei cittadini montecchiani. Il 19 maggio sono stati 53 i quintali di alimenti consegnati dai clienti dei supermercati Alì, Interspar, G.B. Ramonda e Tosano ai volontari del Gruppo Solidarietà, della San Vincenzo, degli Alpini di Alte e Montecchio Maggiore, degli Scout CNGEI e Agesci, dei Lions e della Parrocchia di San Paolo. Nello specifico sono stati raccolti 197 kg di olio, 118 di omogeneizzati, 41 di alimenti per l’infanzia, 203 di tonno, 16 di carne in scatola, 741 di pelati, 304 di legumi, 2.262 di pasta, 485 di riso, 187 di zucchero, 291 di latte, 217 di biscotti e cracker e 272 di alimenti vari. Tutti gli alimenti raccolti saranno ora distribuiti anche con l’aiuto dell’associazione Energia & Sorrisi tra i cittadini di Montecchio Maggiore che a causa della crisi economica o per la perdita di lavoro si trovano in situazioni di disagio e che per tale motivo sono stati segnalati ai Servizi Sociali o alle parrocchie.

“In ogni edizione della raccolta– spiega l’assessore al sociale Carlo Colalto – sono stati raccolti circa 50 quintali di alimenti. Significa che in queste dieci edizioni sono stati complessivamente distribuiti alle famiglie più bisognose 500 quintali di generi alimentari. Un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà e un incredibile gesto di solidarietà da parte dei cittadini”. “Il nostro grazie va a tutti i volontari che si sono impegnati in questi anni – afferma il sindaco Milena Cecchetto – e ai supermercati che hanno sempre dimostrato la massima disponibilità nell’appoggiare questa iniziativa. Montecchio Maggiore ha un cuore veramente grande e di questo siamo orgogliosi”.