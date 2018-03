MONTECCHIO M. – Ai 120 all’ora in viale Europa, maxi multa e patente ritirata – I controlli della Polizia Locale

Controlli per la sicurezza stradale, il bilancio del fine settimana della Polizia Locale dei Castelli.

Sessantasei veicoli controllati, 75 persone identificate e una serie di sanzioni per comportamenti scorretti alla guida. È il bilancio del fine settimana di controlli stradali notturni – cui ha partecipato anche il Consigliere comunale Maurizio Meggiolaro, incaricato ai rapporti con la Polizia Locale – messi in campo dalla Polizia Locale dei Castelli anche con l’ausilio del telelaser che permette, oltre ad un’efficace prevenzione, la contestazione immediata della violazione.

Tre patenti sono state ritirate per eccesso di velocità in centro abitato. Due di esse appartengono a neopatentati: si tratta di uno straniero di 21 anni che sfrecciava a 118 km/h in via Europa (sanzione di 829 euro e ritiro della patente con sospensione fino a 3 mesi) e di un diciottenne italiano con 3 amici a bordo che in via Bivio San Vitale viaggiava a 100 km/h (sanzione di 709 euro e ritiro della patente con sospensione fino a 3 mesi). Altre 14 sanzioni sono state elevate per velocità sopra gli 80 km/h in centro abitato.

Ammonta invece a 5.000 euro (più il fermo del veicolo per tre mesi) la sanzione elevata nei confronti di un 31enne italiano che guidava senza patente perché mai conseguita.

Un 33enne russo è stato segnalato alla Procura per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest dopo aver provocato un incidente stradale in viale Milano. Gli è stata ritirata la patente e inoltre gli è stata elevata una contravvenzione per ubriachezza manifesta e molesta, in quanto non era in grado di ricevere i verbali.

Un uomo di 55 anni in base al regolamento comunale è stato sanzionato con 500 euro perché sorpreso in auto in compagnia di un transessuale dedito alla prostituzione.

Particolare attenzione è stata infine posta nei confronti dei cosiddetti “sfanalatori”. Ne sono stati sanzionati 11.

“Molti conducenti – spiega il Comandante della Polizia Locale dei Castelli Massimo Borgo – ‘sfanalano’ ai veicoli che incrociano per segnalare la presenza della pattuglia. Ricordo che tale comportamento, oltre a essere vietato dall’art. 153 del c.d.s. e sanzionato con 41 euro, permette ai conducenti irregolari (senza patente o senza assicurazione o ancora in stato di ebbrezza) di evitare i controlli e magari provocare incidenti nei quali altri cittadini incolpevoli possono venire coinvolti, senza pensare ai delinquenti su auto rubate che in questo modo evitano la cattura”.