MONTECCHIO M. – A Villa Cordellina un campus teatrale dedicato a bambini e ragazzi

Avvicinarsi al teatro in modo ludico per scoprire le proprie potenzialità espressive. Theama Teatro, da sempre impegnato nella promozione della cultura teatrale attraverso progetti pedagogici mirati, propone un’iniziativa inedita, appositamente pensata per bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 13 anni: “SHAKESPEARE PER GIOCO”, un costruttivo campus estivo per apprendere le basi della recitazione, con accenni generali alla danza, al trucco e alla realizzazione del costume. Un’esperienza stimolante, sociale e socializzante, dove i bambini e ragazzi partecipanti saranno liberi di esprimersi, di raccontare e raccontarsi, imparando le regole e tecniche che permettono di far diventare azione la propria fantasia. L’iniziativa, che si svolgerà sabato 4 agosto dalle ore 17 alle ore 20, è inserita all’interno della rassegna “Risate e musica a Villa Cordellina”, curata e promossa da Theama Teatro nell’ambito del progetto “PalcoLibero in Città – Estate d’Eventi 2018”, realizzato dal Comune di Montecchio Maggiore in collaborazione con la Provincia di Vicenza. A conclusione del laboratorio di teatro, sempre nella stessa giornata alle ore 21, andrà in scena “ROMEO E GIULIETTA CIRCO DANCE” di Theama Teatro, uno spettacolo sospeso tra favola e realtà, appositamente pensato per un pubblico di giovani. In un mondo di “grida” stonate, vogliamo affidare l’amore di Romeo e Giulietta ad un racconto armonioso, che intrecci parole, musica e danza, per dimostrare che possiamo stare insieme agli altri in modo sereno, trovare l’appoggio e l’aiuto di chi ci vuole bene e risolvere i nostri problemi senza usare violenza né verso gli altri né, tanto meno, verso noi stessi.