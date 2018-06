MONTECCHIO M. – 21enne non rispetta precedenza: due feriti a bordo di una moto

Incidente stamane intorno alle 10 all’incrocio fra via Tecchio e Via Arnaldi a Montecchio Maggiore. Il bilancio è di due feriti.

In base ad una prima ricostruzione della polizia locale dei Castelli, intervenuta sul posto per i rilievi, una FIAT PUNTO condotta da M.K., ragazzo 21enne residente a Montecchio Maggiore stava percorrendo via Tecchio in direzione via Matteotti, e giunto in corrispondenza dell’incrocio con via Arnaldi, ha effettuaro una manovra di svolta a sinistra, omettendo di dare la precedenza al motociclo che proveniva dal senso opposto di marcia. In conseguenza all’urto il conducente e il passeggero del motociclo BMW, condotto da M.W. 44enne residente a Montecchio Maggiore hanno riportato delle ferite, e sono stati pertanto trasportati all’ospedale di Vicenza. E’ stato necessario l’intervento di due pattuglie della Polizia Locale dei Castelli per i rilievi e per il ripristino della viabilità. Da definire le eventuali responsabilità.