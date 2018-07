MONTECCHIO M. – 15 anni di gemellaggio, Passau intitola una piazza a Montecchio Maggiore

Un pezzo di Montecchio Maggiore nel cuore della città tedesca di Passau. I festeggiamenti per il 15° anniversario del gemellaggio tra le due città, svoltisi lo scorso fine settimana a Passau, sono culminati con l’intitolazione a Montecchio Maggiore di una piazzetta nel centro della località bavarese. Per inaugurarla erano presenti il sindaco Milena Cecchetto, l’assessore ai gemellaggi Maria Paola Stocchero, il primo borgomastro di Passau Jürgen Dupper e la borgomastro Erika Träger, la presidente dell’Associazione Italo-Tedesca di Passau Maria Iacono-Schwarz e il presidente del Comitato Gemellaggi di Montecchio Maggiore Carlo Zanin.

Per la delegazione montecchiana è stato un fine settimana ricco di appuntamenti, tra cui il concerto di gala in Municipio proposto dall’orchestra dei medici della Baviera, la cena sociale organizzata dall’Associazione Italo-Tedesca di Passau e la Santa Messa in italiano e tedesco presso il santuario di Maria Hilfe. Per tutti un’esperienza entusiasmante, che rinsalda ancora una volta il legame di amicizia tra le due città.

“Nel 2008 a Montecchio Maggiore venne inaugurata via Passau – sottolinea il sindaco Milena Cecchetto – e quindi ringraziamo la città di Passau per aver oggi contraccambiato con l’intitolazione alla nostra città di una piazzetta in centro. Ringrazio non solo il borgomastro Dupper, ma anche l’Associazione Italo-Tedesca di Passau e il Comitato Gemellaggi di Montecchio Maggiore, i cui Presidenti hanno sempre trovato una grande intesa su iniziative e programmi. Grazie al loro lavoro il cammino continua con aspettative di coinvolgere anche altre realtà o istituzioni, per fare di questo legame un duraturo esempio di fratellanza in Europa”.

“Non dimentichiamo – afferma l’assessore ai gemellaggi Maria Paola Stocchero – che il gemellaggio tra le due città nacque come diretta conseguenza degli scambi scolastici iniziati nel 1990 tra la Staatlische Wirtshaftshule di Passau e l’allora Istituto Luzzati, oggi Istituto Ceccato, di Montecchio Maggiore. Ringraziamo quindi le due scuole per aver dato il via ad un rapporto che dura ancora oggi e che anno dopo anno, grazie anche ad iniziative come questa,