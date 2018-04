MONTECCHIO M. – 107 studenti per l’Olimpiade della Macchina Utensile

Oggi 18 aprile si svolgerà la dodicesima edizione dell’Olimpiade Macchina Utensile e Meccatronica. Quest’anno il concorso, che è allo stesso tempo un progetto formativo, raddoppia perché coinvolge oltre all’indirizzo meccanico, anche quello elettronico, elettrotecnico e automazione delle classi quarte e quinte degli Istituti superiori e le classi terze dei Centri di formazione professionale della provincia, per un totale di 107 studenti partecipanti. L’iniziativa, che quest’anno sarà ospitata negli stabilimenti della MUT Meccanica Tovo Spa, è organizzata dalla Sezione Meccanica Metallurgica ed Elettronica e dall’Area Education di Confindustria Vicenza in collaborazione con UCIMU – SISTEMI PER PRODURRE (Unione dei Costruttori di Macchine Utensili). “Uno degli obiettivi primari di questo progetto è quello di evidenziare cosa significhi lavorare in una azienda metalmeccanica e quanto abbia da offrire in questo senso il nostro territorio. Questi ragazzi si accingono a diventare dei professionisti, si proporranno sul mercato del lavoro e devono vedere quanto le nostre imprese sono attrattive e formative per un neo-diplomato – dichiara Laura Dalla Vecchia, presidente della Sezione Meccanica, Metallurgica ed Elettronica di Confindustria Vicenza –. Specie in un momento come questo, in cui la ripresa è finalmente tangibile e le opportunità di lavoro sono tante e interessanti. A nostra volta, come imprenditori, abbiamo assoluto bisogno della visione e della voglia di innovare dei più giovani. L’Olimpiade è quindi un momento estremamente prezioso per far incontrare studenti e imprenditori”. Gli studenti, organizzati in 28 squadre coordinate da altrettanti docenti, si cimenteranno in una prova teorica, e successivamente i meccanici in una elaborazione pratica legata alla rilevazione e definizione del ciclo di lavorazione di un pezzo di produzione di MUT, mentre per i meccatronici la prova pratica consisterà nella programmazione per far funzionare un sistema elementare sulla base di indicazioni di funzionamento fornite il giorno stesso. Alle prove, che si svolgeranno nella mattinata, seguirà nel primo pomeriggio la visita aziendale e infine la premiazione dei vincitori delle quattro graduatorie previste: due per i corsi quinquennali e due per i triennali delle rispettive categorie. Interverranno Massimo Carboniero, presidente UCIMU – SISTEMI PER PRODURRE; Diego Caron, Responsabile del Concorso Olimpiade; Lino Tovo, Presidente di MUT Meccanica Tovo Spa e Laura Dalla Vecchia, Presidente della Sezione Meccanica, Metallurgica ed Elettronica di Confindustria Vicenza. Le 11 scuole che parteciperanno a questa dodicesima edizione sono: IIS Silvio Ceccato Montecchio Maggiore, ITIS Enrico Fermi Bassano del Grappa, CFP Fondazione Casa della Gioventù di Trissino, Ipsia GB Garbin Schio e Thiene, Ipsia Lampertico Vicenza, IIS Umberto Masotto Noventa Vicentina, Engim Veneto Patronato Leone XIII Vicenza, Engim Veneto CFP Patronato San Gaetano Thiene, CFP Pia Società San Gaetano Vicenza, IIS Rosselli-Sartori Lonigo.