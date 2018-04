MONTECCHIO M. – Lo chef di AstroSamantha insegna agli studenti la sana alimentazione

Alunni a lezione di sana alimentazione dal cuoco dell’astronauta Samantha Cristoforetti. Lo chef Stefano Polato è stato il docente d’eccezione di un’ora d’insegnamento speciale, a cui hanno assistito questa mattina gli studenti delle terze della primaria “Manzoni”. La lezione è inserita nel progetto “Dall’orto al piatto” creato in sinergia con l’assessorato alla scuola, partito nel novembre 2016 con la realizzazione dell’orto didattico e ora approdato ad una riflessione sul futuro e in particolare sulla missione su Marte del 2035, quando gli alunni di oggi avranno 25 anni. Dopo aver nelle scorse settimane incontrato lo speleologo Matteo Bressan e tramite collegamento web l’astronauta Luca Parmitano, questa mattina è stata la volta di Polato il quale, partendo dall’alimentazione di Samantha Cristoforetti durante la sua lunga missione spaziale, ha spiegato l’importanza di un’alimentazione sana nella vita di tutti i giorni e ha invitato gli studenti a comporre un piatto equilibrato, composto principalmente da verdure. L’incontro con Polato è stato reso possibile grazie ad una partnership tra la scuola e la Fondazione Despar, basata appunto sulla divulgazione dell’alimentazione sana tra le nuove generazioni. “La lezione di oggi – commenta l’assessore alla scuola Maria Paola Stocchero, presente all’incontro – è il frutto della collaborazione tra la scuola e l’Amministrazione comunale in questo progetto che punta a spiegare agli alunni quanto sia importante preferire alcuni cibi ad altri, per tutelare la propria salute e crescere sani e forti”.