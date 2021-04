Montecchio, il Cavalcaferrovia di via Battaglia chiuso per lavori

Per consentire i lavori di messa in sicurezza, che prevedono interventi sui parapetti e sui pilastri, nonché il ripristino delle superfici con una malta definita “strutturale”, il cavalcaferrovia di via Battaglia ad Alte Ceccato sarà chiuso al traffico 24 ore su 24 dal 26 aprile al 14 maggio. Per la particolarità delle lavorazioni e dei macchinari utilizzati il cavalcaferrovia rimarrà sempre chiuso al traffico. Anche il traffico ferroviario, dall’una alle cinque di notte, sarà interrotto per tutta la durata dei lavori, sostenuti da una spesa comunale di 70.000 euro.

“Siamo consapevoli che la chiusura del ponte comporterà dei disagi – spiega il sindaco Gianfranco Trapula -, ma si tratta di lavori inderogabili, per la sicurezza del traffico ferroviario e di chi ogni giorno percorre il cavalcavia”.

“Chiediamo di portare pazienza per qualche giorno – aggiunge l’assessore alla viabilità Carlo Colalto -. Le strade alternative principali, opportunamente segnalate, saranno ad ovest la bretella che conduce al casello e ad est i sottopassi ferroviari di via Cimarosa o di Altavilla”.

Gli avvisi di chiusura del ponte, oltre che essere già presenti sui pannelli a messaggio variabile posizionati agli ingressi della città, saranno posizionati anche in via Molinetto (per chi proviene da Arzignano), in via Bivio San Vitale (per chi proviene dalla SP 246), sulla cosiddetta rotatoria “del Cavallo” lungo la SR 11, all’incrocio tra via Battaglia e via Galvani, a ridosso dell’ex discoteca Boom in viale Trieste, all’incrocio tra la provinciale del Melaro e via Cimarosa, sulla rotatoria tra la provinciale del Melaro e via Verdi ad Altavilla e all’incrocio tra la SP 500 e via Croce a Brendola. Anche le deviazioni saranno indicate in loco.