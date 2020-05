MONTECCHIO – I pompieri salvano il gatto “Red”

Dopo due giorni di scorribande per i tetti del vicinato di via Conti Gualdo a Montecchio Maggiore, Red, un bel gatto rosso, è stato salvato dai Vigili del fuoco. Il felino era sfuggito al controllo del proprietario ed era salito attraverso una serie di tetti sempre più in alto, rimanendo poi bloccato. A salvarlo e recuperarlo ci hanno pensato i vigili del fuoco del distaccamento di Arzignano, che sono saliti sul tetto dell’abitazione, riuscendo a catturare l’animale. Red è stato messo in un’apposita gabbia per poi essere consegnato al proprietario e alle felici nipotine.