MONTECCHIO – Guida con documenti falsi: trovato grazie alle telecamere e denunciato

Era al volante della sua auto con una patente di guida ghanese, relativa traduzione e permesso internazionale di guida contraffatti. Per tale motivo, il ghanese B.Y., 38 anni, residente a Montebello Vicentino, in seguito ad un accertamento stradale avvenuto a Montecchio Maggiore è stato denunciato dalla Polizia Locale dei Castelli.

L’automobile è stata fermata dopo che uno dei diversi varchi di controllo automatizzato delle targhe presenti in città aveva segnalato l’omessa revisione del veicolo.

Il conducente ha esibito i documenti: a prima vista apparivano regolari, ma dopo un attento controllo da parte degli agenti sono risultati contraffatti. I documenti sono stati sequestrati e l’automobilista è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per contraffazione di documenti ed uso di documenti falsi. Gli sono state inoltre contestate la guida senza patente, con sanzione di 5100 euro e fermo del veicolo per 3 mesi, e l’omessa revisione periodica del veicolo, con sanzione pari a 173 euro.